Комедийный спектакль «Скамейка», в котором должны были сыграть российский актер Алексей Панин и украинская актриса Вера Куценко, был отменен в Таллине и в Латвии. Это решение было принято еще в августе, но сообщается, то оно не связано со скандалом, связанным с задержанием актера в Таллине.

Запланированный спектакль должен был пройти в Центре русской культуры в Таллине 14 октября, а также в рижском Доме латышского общества 15 октября. Организатор концерта компания Artmusic подтвердила отмену спектакля с участием Панина и обещает вернуть деньги зрителям за ранее купленные билеты.

Сам актер Алексей Панин назвал причиной отмены спектаклей в странах Балтии непрофессионализм организаторов.