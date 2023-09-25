Философ Стивен Ферт из Хельсинского университета опроверг предположение о том, что контакт с инопланетянами неизбежно представляет угрозу для человечества. Согласно его выводам, опубликованным в журнале Space Policy, более вероятен сценарий взаимовыгодного сотрудничества.

Исходя из того, что первый контакт с внеземной цивилизацией из-за огромных расстояний между звездами будет осуществлен с помощью радиосигналов, обмен информацией может занять годы или десятилетия. В этом контексте исследователи обращаются к теории игр.

Теория игр подразумевает дилемму Шеллинга, также известную как ловушка Гоббса, где упреждающая атака на незнакомца, чьи мотивы неизвестны, считается самой оптимальной стратегией, снижающей риски. Это может привести к взаимному недоверию и страху, что, в свою очередь, может мешать сотрудничеству и миру. Этот подход также представляется как объяснение парадокса Ферми.

Однако Ферт утверждает, что ловушка Гоббса не всегда применима. Дилемма Шеллинга возникает, когда обе стороны избирают стратегию, избегающую риска, даже если сотрудничество может быть более выгодным. Это связано с тем, что цивилизация, способная развить технологии для межзвездного контакта, должна быть склонной к сотрудничеству и поиску взаимной пользы.