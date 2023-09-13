На прошедшем концерте Сергея Жукова и группы «Руки Вверх» в Краснодаре, который собрал аншлаг и на котором были проданы все билеты, артист удивился пробкам в городе.

Во время выступления в «Баскет-холле» Сергей Жуков сказал: «Я в Москве не попадал в такие пробки. Это кошмар просто! Как вы живете?» Он также добавил, что на дорогу до «Баскет-холла» ушло два часа десять минут.

По словам зрителей, выступление артиста началось с опозданием в 40 минут, а пробки затронули улицы Дзержинского и Тургенева как перед началом концерта, так и после него.

В мае Сергей Жуков получил вдохновение от пейзажей Сочи и написал песню о Черном море. Он поделился новой композицией, исполненной на одном из пирсов Сочи, в своем телеграм-канале, отметив, что невозможно побывать на черноморском побережье целый месяц и не написать песню о Черном море.