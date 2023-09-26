Журналистка Ксения Собчак опубликовала пересказ разговора, который она провела с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, продолжительностью около 40 минут. Предварительно она разместила серию постов о видеозаписи, на которой сын Кадырова нападает в следственном изоляторе на задержанного по обвинению в сожжении Корана.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, долго молчал о произошедшем инциденте в следственном изоляторе Грозного, но теперь решил его прокомментировать. Он выразил одобрение по поводу действий своего сына, Адама, в отношении журналиста, участвовавшего в сожжении Корана, и сказал, что считает их правильными. К словам главы Чечни прикреплено видео нападения на задержанного в следственном изоляторе.

Собчак также передала версию событий, представленную Кадыровым. По его словам, он пришел в СИЗО после того, как журналист Журавель выразил желание обсудить лично с ним вопросы, связанные с верой. Однако Кадыров считает, что Журавель хотел спасти свою собственную жизнь, и поэтому его действия были мотивированы личной выгодой. Кадыров также утверждает, что такие мусульмане не нужны.