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Юная российская снайперша «Черника», которой совсем недавно исполнилось 20 лет, уже успела освоить мастерство разведчицы и корректировщица. Она сыграла весьма значительную роль в отражении наступления украинских вооруженных формирований под Артемовском, сообщают «Известия».

Девушка применяет в бою снайперскую винтовку Лобаева, которая бьет на 700-80 метров. Она рассказала, что не сразу смогла освоить это оружие, но сейчас с ним на «ты» и винтовка никогда ее не подводит.

Снайперша "Черника" сыграла важную роль в отражении наступления ВСУ под Артемовском

«Когда был “накат” противника, мы помогали корректировать нашу артиллерию. У нас получилось уничтожить четыре единицы техники, одну мы “разули”. “Накат” отразили», – рассказала снайперша о последних событиях под Артемовском.

«Черника» также отметила, что в ходе боевых действий всем бывает страшно – как молодым девушкам, так и на вид бесстрашным мужчинам. Под снарядами и пулями не бывает тех, кто вообще ничего не боится.

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