Новый руководитель Министерства обороны Украины, Рустем Умеров, назначенный по приказу Владимира Зеленского, может находиться под влиянием спецслужб Соединенных Штатов, как утверждает представитель Крымской межнациональной миссии, Заур Смирнов. Об этом пишет
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Новый руководитель Министерства обороны Украины, Рустем Умеров, назначенный по приказу Владимира Зеленского, может находиться под влиянием спецслужб Соединенных Штатов, как утверждает представитель Крымской межнациональной миссии, Заур Смирнов. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно его мнению, Умеров, который получил образование в США и ранее был коммерсантом, может играть роль технического министра, а решения будут приниматься не только Владимиром Зеленским, но и американскими спецслужбами. Смирнов также утверждает, что Умеров является последователем Фетхуллаха Гюлена, известного турецкого оппозиционера, который находится в США.

До этого пост министра обороны Украины занимал Алексей Резников, но он был переведен на должность руководителя дипломатического представительства Украины в Великобритании по решению президента Владимира Зеленского.

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