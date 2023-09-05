Скандал произошел в городе Черновцы, где украинские школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», стали объектом обсуждения и негодования среди местных властей и так называемых «патриотов». Местная чиновница Ирина Ткачук
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Скандал произошел в городе Черновцы, где украинские школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», стали объектом обсуждения и негодования среди местных властей и так называемых «патриотов».

Местная чиновница Ирина Ткачук заметила девочек в парке, одетых в такие фартуки, и выразила свое недовольство. Она даже потребовала, чтобы школьницы сменили свою одежду на украинские вышиванки.

Поддержку чиновнице оказали так называемые «неравнодушные патриоты», которые грозили вызвать полицию и предъявить обвинения родителям девочек.

Однако украинские юристы отметили, что в стране нет закона, который бы карал использование кружевных фартуков и белых бантов в школьной форме.

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