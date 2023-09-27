Современные технологии спутникового мониторинга автотранспорта – это не только гарантия безопасности грузов и уверенность в надежности бизнеса. Это мощный и удобный инструмент для оптимизации логистических процессов и повышения эффективности компании.
Своевременная установка тахографа под ключ поможет компании не только минимизировать риски на дороге, но и оптимизировать логистические процессы за счет точного учета рабочего времени водителей.
Контроль местоположения и безопасности грузовых перевозок – основа стабильности бизнеса
Заботясь о сохранности грузов и безопасности логистических операций, руководители компаний часто сталкиваются с необходимостью получения быстрых и достоверных данных о текущем местоположении транспорта, соблюдении маршрутов и скоростных режимов водителями.
К сожалению, порой единственным источником подобной информации остаются сами водители. Но не всегда их слова можно принимать на веру:
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- соблюдение режима труда и отдыха часто нарушается ради сокращения сроков доставки;
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- для экономии топлива могут выбираться объездные маршруты вопреки указаниям диспетчера;
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- не исключены случаи халатности или злоупотребления служебным положением.
Все это несет угрозу сохранности грузов и подрывает доверие партнеров.
Но системы спутникового мониторинга транспорта кардинально меняют ситуацию. Теперь контроль за перемещением грузов можно осуществлять дистанционно в режиме онлайн.
Какие возможности дают системы спутникового слежения за автопарком?
Главным преимуществом GPS/ГЛОНАСС-мониторинга является полная информационная прозрачность логистических операций.
Основные опции систем контроля:
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- отслеживание точного местоположения транспорта в реальном времени;
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- контроль скорости и пробега автомобилей;
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- мониторинг времени работы двигателя;
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- анализ эффективности использования парка техники;
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- формирование подробных отчетов о поездках и работе водителей.
Такой функционал позволяет существенно повысить безопасность грузовых операций и исключить риски, связанные с “человеческим фактором”.
Почему стоит доверить установку системы мониторинга профессионалам из компании “Триви”
Компания работает на рынке GPS/ГЛОНАСС-мониторинга уже более 7 лет и готовы предложить индивидуальное решение для бизнеса любого масштаба:
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- выезд специалиста для оценки потребностей и подбора оптимальной конфигурации системы;
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- профессиональный монтаж оборудования на любые типы транспорта;
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- настройка онлайн-сервисов мониторинга и аналитики;
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- обучение сотрудников работе с системой;
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- гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Доверьте контроль и безопасность ваших грузоперевозок профессионалам, и вы сможете сосредоточиться на развитии бизнеса! Связаться с компанией можно через сайт https://trivi.ru/ или по телефону 8 (499) 490-96-56.
“Триви” дорожит каждым клиентом и готова предложить оптимальные условия сотрудничества!