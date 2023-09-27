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Современные технологии спутникового мониторинга автотранспорта – это не только гарантия безопасности грузов и уверенность в надежности бизнеса. Это мощный и удобный инструмент для оптимизации логистических процессов и повышения эффективности компании.

Своевременная установка тахографа под ключ поможет компании не только минимизировать риски на дороге, но и оптимизировать логистические процессы за счет точного учета рабочего времени водителей.

Контроль местоположения и безопасности грузовых перевозок – основа стабильности бизнеса

Заботясь о сохранности грузов и безопасности логистических операций, руководители компаний часто сталкиваются с необходимостью получения быстрых и достоверных данных о текущем местоположении транспорта, соблюдении маршрутов и скоростных режимов водителями.

К сожалению, порой единственным источником подобной информации остаются сами водители. Но не всегда их слова можно принимать на веру:

    • соблюдение режима труда и отдыха часто нарушается ради сокращения сроков доставки;
    • для экономии топлива могут выбираться объездные маршруты вопреки указаниям диспетчера;
    • не исключены случаи халатности или злоупотребления служебным положением.

Все это несет угрозу сохранности грузов и подрывает доверие партнеров.

Но системы спутникового мониторинга транспорта кардинально меняют ситуацию. Теперь контроль за перемещением грузов можно осуществлять дистанционно в режиме онлайн.

Какие возможности дают системы спутникового слежения за автопарком?

Главным преимуществом GPS/ГЛОНАСС-мониторинга является полная информационная прозрачность логистических операций.

Основные опции систем контроля:

    • отслеживание точного местоположения транспорта в реальном времени;
    • контроль скорости и пробега автомобилей;
    • мониторинг времени работы двигателя;
    • анализ эффективности использования парка техники;
    • формирование подробных отчетов о поездках и работе водителей.

Такой функционал позволяет существенно повысить безопасность грузовых операций и исключить риски, связанные с “человеческим фактором”.

Почему стоит доверить установку системы мониторинга профессионалам из компании “Триви”

Компания работает на рынке GPS/ГЛОНАСС-мониторинга уже более 7 лет и готовы предложить индивидуальное решение для бизнеса любого масштаба:

    • выезд специалиста для оценки потребностей и подбора оптимальной конфигурации системы;
    • профессиональный монтаж оборудования на любые типы транспорта;
    • настройка онлайн-сервисов мониторинга и аналитики;
    • обучение сотрудников работе с системой;
    • гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Доверьте контроль и безопасность ваших грузоперевозок профессионалам, и вы сможете сосредоточиться на развитии бизнеса! Связаться с компанией можно через сайт https://trivi.ru/ или по телефону 8 (499) 490-96-56.

“Триви” дорожит каждым клиентом и готова предложить оптимальные условия сотрудничества!

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