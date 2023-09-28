Системы контроля и управления доступом (СКУД) предназначены для обеспечения безопасности предприятия, они позволяют исключить проникновение на территорию посторонних лиц, в том числе и злоумышленников, а также обеспечить разграничение прав доступа сотрудников для каждой из выделенных зон компании.

Для достижения этих целей все еще применяется оборудование с электронными пропусками или брелоками либо датчиками отпечатков пальцев, однако наиболее эффективными показали себя высокоточные системы распознавания лиц. Они обеспечивают возможность бесконтактной идентификации, что немаловажно при новом всплеске заражений штаммом коронавируса Pirola, а также решают множество других проблем.

Преимущества системы распознавания лиц

Биометрическая идентификация дает возможность обойтись без вышеупомянутых брелоков или пропусков. Камера мгновенно распознает лицо сотрудника предприятия, независимо от того, есть ли на нем медицинская маска, головной убор, очки, и тут же обеспечивает доступ в полностью автоматическом режиме.

Статистика показывает, что турникеты, оснащенные такой системой, минимум вдвое повышают пропускную способность и значительно ускоряют процедуру идентификации даже при самом строгом пропускном режиме.

Кроме того, оборудование и программное обеспечение, поставляемое компанией InoFace открывает следующие возможности:

эффективный и достоверный учет рабочего времени;

устранение человеческого фактора, связанного с передачей третьим лицам пропуска, брелка или другого устройства с данными сотрудника;

разграничение прав. Работники компании смогут входить только в те помещения, к которым у них имеет доступ и только в те часы, которые внесены в базу данных;

быстрая выдача временных пропусков, в которых уже указываются все права доступа и роли;

выявление лиц, ответственных за возникновение чрезвычайной ситуации, предотвращение краж и недобросовестного отношения к работе;

контроль транспорта, въезжающего на территорию предприятия.

О контроле транспорта

На территорию крупного предприятия постоянно въезжают разные транспортные средства. Это создает риски проникновения посторонних лиц. Кроме того, далеко не всегда можно идентифицировать машину по записи, сделанной системой видеонаблюдения. К примеру, номерной знак может быть загрязнен, а в плохую погоду камера вообще не сможет его рассмотреть.

Именно поэтому более эффективной является идентификация не автомобиля, а находящихся в нем людей – водителя, экспедитора и прочих.

Это дает возможность обойтись без идентификации номерных знаков, организовать быстрый въезд автотранспорта без лишних проверок, исключить проникновение посторонних на территорию.

Системы распознавания лиц от Inoface могут работать самостоятельно либо интегрироваться в уже действующую на предприятии СКУД. При этом обеспечивается полная конфиденциальность и безопасность собираемых данных о сотрудниках – попадание информации к третьим лицам полностью исключается.