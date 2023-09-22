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Беспилотный летательный аппарат был успешно сбит при приближении к российскому городу Туапсе в Краснодарском крае. Об этом информирует администрация Туапсинского района в своем официальном Telegram-канале.

Согласно данным, инцидент произошел около 04:30 и 04:35 утра по местному времени, когда система противовоздушной обороны (ПВО) осуществила два запуска в направлении моря.

«Предварительно, целью удара был беспилотный летательный аппарат, и он был успешно уничтожен», – говорится в официальном сообщении.

В администрации отметили, что в результате этого происшествия никто не пострадал, нет никакой информации о повреждениях каких-либо объектов, жалоб от местных жителей не поступало.

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