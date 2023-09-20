Киргизская девушка-боец смешанного стиля (ММА), Валентина Шевченко, объявила о необходимости операции после своего поединка с мексиканкой Алексой Грассо. Она поделилась этой информацией в своих социальных сетях.

Валентина рассказала: «Вчера получила результаты обследования травмы кисти, которую я получила в первом раунде. У меня оскольчатый перелом, поэтому мне потребуется операция».

Бой между Шевченко и Грассо прошел на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе и завершился вничью после пяти раундов. Это была их вторая встреча, с первой схваткой мексиканка Алекса Грассо победила Валентину Шевченко в марте. Эта победа принесла Грассо титул UFC. До этого Шевченко успешно защищала свой чемпионский пояс семь раз.

У Валентины Шевченко в активе 22 победы, 4 поражения и 1 ничья, а у Алексы Грассо – 16 побед, 3 поражения и 1 ничья.