Против четырех игроков молодежной команды мадридского футбольного клуба «Реал» выдвинуто обвинение сексуального характера. Во время судебного расследования была обнаружена еще одна пострадавшая девушка.

Напомним, что четыре игрока «Реала» обвиняются в записи и распространении видео сексуального содержания. Отмечается, что следователями были выявлены две пострадавшие. Одна девушка еще не достигла совершеннолетия – ей всего 16 лет, возраст другой пока еще не сообщался.

Согласно сообщению издания El Mundo, следственными органами изучаются файлы на телефонах обвиняемых игроков. Отмечается, что игроки «Реала» обвиняются в распространении видеозаписи сексуального характера – с помощью мессенджера они вели трансляцию порнографического содержания, в которой фигурировала девушка, не достигшая совершеннолетия. Как заявила мать пострадавшей, ее 16-летняя дочь была запечатлена на видео одним из футболистов, который распространил эту запись через мессенджер.