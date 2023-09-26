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В ноябре прошлого года на юго-востоке Польши упала ракета, убившая двух человек в сельской местности. По результатам расследования, польские следователи пришли к выводу, что ракета была выпущена комплексом противовоздушной обороны ВС Украины. Об этом в своем материале сообщает издание Rzeczpospolita.

Автор материала отмечает, что следователям достоверно известно место и обстоятельства пуска. При этом они пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета 5B55 комплекса ПВО S-300. Сообщается, что 15 ноября 2022 года силы ПВО Украины пытались сбивать воздушные цели парными пусками. Предположительно, одна ракета успешно перехватила цель, а вторая «полетела дальше в пустоту».

«Несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая до сих пор не предоставила польской стороне никаких материалов, следователи, расследующие трагедию, сделали собственные выводы о ее причинах. Мнение категорично и исключает, что ракета, которая вечером 15 ноября прошлого года упала на сушилку и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с территории России», – пишет автор статьи.

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