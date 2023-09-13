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Министерство национальной обороны Румынии приступило к строительству убежищ для жителей села Плауру, расположенного в уезде Тулча. Это решение было принято после обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата в этой местности. Информация о начале работ появилась на официальном веб-сайте ведомства.

Работы будут проведены на национальной территории, находящейся в непосредственной близости от зоны конфликта на Украине.

Около 50 военных из 10-й бригады строительных войск будут задействованы в этом проекте и получат 20 единиц специальной техники. Они соорудят два убежища из бетона, каждое из которых будет почти десять метров в длину, два метра в ширину и 1,5 метра в высоту.

По завершении строительства объектов они будут переданы властям коммуны Чаталкей, в которую входит село Плауру.

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