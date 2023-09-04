Во время атаки на позиции российских военнослужащих экипаж боевой машины пехоты вооруженных сил Украины бросил технику и убежал в укрытие. Воспользовавшись паникой в рядах противника, боец ВС России с позывным «Изюм» угнал БМП прямо из-под носа украинских боевиков.

Об этом авторам Телеграм-канала «Герои спецоперации Z» рассказал сам военнослужащий российской армии. По его словам, отражая атаку со стороны ВСУ на Херсонском направлении, когда российская армия еще занимала оборонительные рубежи на правом берегу реки Днепр, им удалось уничтожить несколько танков противника.

Поэтому экипаж украинской БМП, запаниковал в ходе боевых действий и эвакуировался из бронемашины. Боец с позывным «Изюм» понял, что необходимо воспользоваться моментом, пока противник дезориентирован. Военнослужащий попросил своего товарища прикрыть его огнем из пулемета, пока он будет пробираться к брошенной на поле боя технике врага.

«Прыгнул в БМП, ни разу не ездивший никак», – вспоминает боец. В результате ему удалось развернуть бронемашину и отогнать за лесопосадку, где находились позиции российских сил.