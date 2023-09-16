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Согласно сообщению ряда Телеграм-каналов, российскими силами был нанесен авиаудар по позициям ВСУ под Купянском, Харьковская область. По словам очевидцев, взрывы были слышны в районе населенных пунктов Калиновое и Голубовка, а также поблизости села Песчаное в Купянском районе.

На этой территории были расположены склады и пункты временной дислокации нескольких отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Точной информации по поводу потерь со стороны ВСУ на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что американское издание The New York Times опубликовало признание украинскими военнослужащими успеха ВС России в продвижении к Купянску в Харьковской области. В издании отмечается, что на данном направлении российские силы уже смогли добиться «небольших тактических успехов». Киевский режим, в свою очередь, продолжает эвакуацию органов власти из Купянска и спецслужб. О перспективе потери Киевом Купянска ранее сообщали некоторые западные военные аналитики.

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