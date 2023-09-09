С 8 сентября российских пенсионеров, обладающих мобильными телефонами, ожидают ряд ограничений, которые будут введены в ответ на участившиеся случаи телефонного мошенничества. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объяснила суть этих ограничений.

По словам Киреевой, в России появилась новая схема мошенничества, которая представляет особую опасность для пожилых людей. Ранее мошенники звонили пенсионерам и выдавали себя за сотрудников банков, однако сейчас они принимают на себя роль сотрудников спецслужб. Мошенники предлагают жертвам качественную и быструю медицинскую помощь, при этом обещая ее бесплатно. Однако в конечном итоге пенсионера обязывают перевести деньги на указанный счет.

Киреева подчеркивает, что пенсионерам следует быть более бдительными и осторожными. Не рекомендуется отвечать на звонки с незнакомых номеров, разглашать личные данные и переводить мошенникам деньги.