Российское добровольческое подразделение «Эспаньола», сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку украинских военных под Клещеевкой, недалеко от Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), используя стратегический ход. Об этом сообщил заместитель командира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый».

Согласно его рассказу, зона ответственности подразделения простирается от Клещеевки до Курдюмовки. Замкомандир рассказал, что, проведя разведку, «Эспаньола» обнаружила бойцов Вооруженных сил Украины, но решила не вмешиваться, позволив им приблизиться.

«В районе Курдюмовки мы позволили противнику приблизиться к кладбищу, где они организовали свой наблюдательный пункт. Они проявили агрессию и даже начали устанавливать миномет. В то время наши группы разведки работали в этом направлении. Когда мы получили команду на уничтожение противника, мы действовали решительно», — рассказал собеседник агентства.