О новом формате загородного отдыха, названном «избинг», сообщает журнал Forbes. Однако цены на него не имеют ничего общего с деревенской скромностью – ночь в такой избе может обойтись вам примерно в 30 000 рублей.

Олег Шлоков, владелец турбазы «В гостях у сказки» в Нижегородской области, рассказал, что начал строить избы около десяти лет назад, вдохновленный своими детскими летними каникулами, проведенными у бабушки в деревне. Ностальгия по тем временам только росла, и он решил создать комплекс, олицетворяющий дух русской деревни.

После покупки банкротившейся турбазы он нанял рубщиков и начал строить избы, создавая аутентичный вид XIX века. Он предпочел построить новые избы, вместо восстановления старых, так как это оказалось проще. Стоимость аренды избы на восемь человек составляет 10 000 рублей в сутки, а избы на четверых-шестерых – 8 000 рублей. Питание оплачивается отдельно, и в комплексе есть ресторан, где подают традиционную русскую кухню в формате «шведского стола». Еда готовится в печи, подается на гжельской посуде.