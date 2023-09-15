В разговоре с aif.ru режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал о своей новой постановке «Цветы нам не нужны», основанной на мемуарах рейхсминистра вооружения и военного производства Альберта Шпеера, а также о событиях Нюрнбергского процесса и зверствах, совершенных нацистскими преступниками в тюрьме Шпандау.

Он отметил, что Нюрнбергский процесс представлял собой сложную задачу в судебной истории, поскольку на скамье подсудимых находились не только военные, но и высокообразованные интеллигентные личности. В окружении Гитлера лишь 2% были военными, а все остальные принадлежали к различным гуманитарным профессиям, включая поэты, художников и ученых. Судить их по советским, английским и американским законам казалось необычным, так как с точки зрения немецких законов они могли рассматриваться как герои. Все они были членами национал-социалистической рабочей партии (НСДАП), которая пришла к власти законным путем.

Грымов подчеркнул важность изучения истории фашизма и критического осмысления прошлого, чтобы предотвратить его повторение. Он также выразил обеспокоенность разрушением памятников воинам-освободителям в западных странах и призвал сохранять память о тех, кто освободил Европу от фашизма.