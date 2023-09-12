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Во всех образовательных учреждениях Москвы доступна Wi-Fi сеть study.mos для учащихся и преподавателей. При этом все столичные педагоги получили личные ноутбуки для работы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящий момент в московских школах доступно более 70 тысяч точек доступа для безопасного подключения к сети. Другими словам, теперь 100% школ Москвы охвачены единой сетью Wi-Fi. Проект «Каждому учителю ноутбук» стартовал в сентябре прошлого года, в рамках которого новые портативные компьютеры получили уже около 50 тысяч столичных педагогов, в том числе и учителя начальных классов.

В рамках реализуемого проекта в школах было заменено устаревшее оборудование на современное и высокопроизводительное. По заверениям московских властей, обеспечение школ новым сетевым оборудованием и выдача преподавателям персональных ноутбуков будет способствовать оптимизации учебного процесса.

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