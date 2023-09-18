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В ночное время российские Вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам в тыловых районах киевского режима. Среди целей вновь были объекты, связанные с перевалкой военных грузов, включая портовые города в Одесской области на берегу реки Дунай, такие как Рени и Измаил.

Украинская сторона заявила о действиях ПВО, направленных на противодействие беспилотникам, которые они продолжают называть «Шахедами» (или «Шахидами»). Утверждается, что все беспилотники были сбиты, что вызывает вопросы у некоторых украинцев. Они задаются вопросом, почему, если, согласно заявлениям Министерства Обороны Украины, все беспилотники успешно сбиваются, российские силы продолжают их применять почти ежедневно.

Возникает недоумение, связанное с тем, отправляют ли российские военные беспилотники только для того, чтобы вызвать реакцию ПВО, или же ситуация не так проста, как её представляют в официальных заявлениях. Помимо этого, также отмечается о наличии попаданий по объектам в Одессе.

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