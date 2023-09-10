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Чтобы преодолеть лень и прокрастинацию, важно начать с честного признания своего состояния. Этот совет был представлен психологом и гештальт-терапевтом Дарьей Башкатовой в ее Telegram-канале.

По словам специалиста, первым шагом является точное описание своих ощущений и анализ эмоций, которые вы пережили за последний месяц. Обычно лень и прокрастинация сопровождаются чувствами неудовлетворенности, апатией, тоской и самокритикой.

Психолог Башкатова заявила, что для борьбы с ленью нужно честно описать свое состояние
Фото: Unsplash

Дарья Башкатова предлагает провести упражнение: представьте, что прошло пять лет, и вы ничего не изменили в своих мыслях и поведении. Где бы вы находились сейчас? Какие чувства и эмоции бы вы испытывали по отношению к своей жизни? Эти вопросы помогут вам двигаться вперед, давая вдохновение начать воплощать свои планы и цели.

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