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Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается в четверг, напоминает людям, что судьбы мира зависят в большей степени от моральных выборов каждого человека, чем от решений правителей. Об этом заявил протоиерей Максим Козлов, глава учебного комитета Русской Православной Церкви (РПЦ), в беседе с РИА Новости.

Рождество Пресвятой Богородицы, отмечаемое 21 сентября (по старому стилю 8 сентября), открывает богослужебный год в Православной церкви. Этот праздник представляет собой начало цикла двунадесятых, 12 главных праздников Русской Православной Церкви, в которых вспоминаются ключевые события христианской истории.

Протоиерей Максим Козлов подчеркнул, что Рождество Богородицы является началом времени Нового Завета и предшествует событиям, связанным с рождением Иисуса Христа, воплотившегося Бога. Этот праздник символизирует важный период в христианской истории и напоминает о моральных и духовных аспектах жизни каждого человека.

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