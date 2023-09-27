Жительница Екатеринбурга решила приобрести себе автомобиль. Подходящую модель она нашла в автосалоне «Рольф» в Санкт-Петербурге, однако вместе с машиной женщине навязали дополнительные услуги на общую сумму в 300 тысяч рублей. При этом деньги удалось вернуть только в судебном порядке. Подробности истории приобретения подержанного автомобиля Audi Q5 в питерском салоне рассказывает портал E1.RU.

Еще в декабре прошлого года жительница Екатеринбурга нашла интересующий ее автомобиль Audi Q5 стоимостью 2,15 миллиона рублей, который продавался в салоне «Рольф» в Санкт-Петербурге. Сотрудники автосалона объяснили женщине, что для оформления кредита на покупку авто ей необходимо приобрести дополнительную услугу предоставления технической и юридической помощи на дороге под названием Terra Driver.

Физически данная услуга представляла собой пластиковую карточку стоимостью 315 тысяч рублей. Женщина не захотела возвращаться домой без выбранного автомобиля, поэтому согласилась на дополнительную услугу. Однако после прибытия домой оказалось, что женщина приобрела не услугу по предоставлению техпомощи на дороге, а «непериодическое электронное издание», не подлежащее возврату.

В реальности на встроенном в пластиковую карточку флеш-накопителе содержалась инструкция к снегоходу. По словам юриста, представлявшего в суде интересы женщины, Антона Кудрякова, им удалось доказать, что товар был приобретен в результате обмана. Поэтому в июне 2023 года по решению Кировского районного суда Екатеринбурга было принято решение о частичном удовлетворении иска и вынесен приговор – взыскать с ответчика 485 тысяч рублей, в том числе 300 тысяч за навязанный к приобретению товар.