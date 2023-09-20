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Никол Пашинян рассказал о содержании недавнего письма, отправленного президенту России Владимиру Путину, подтвердив непрекращающийся диалог между двумя лидерами.

Премьер-министр Армении Пашинян подтвердил наличие официального письма, направленного президенту России Владимиру Путину, в котором он описывает свою позицию по актуальным вопросам двусторонних отношений. О существовании данного письма Пашинян рассказал в ходе общения с прессой после участия в выборах Совета старейшин Еревана.

“Мои телефонные разговоры с президентом России и суть письменного обращения во многом совпадают”, – подчеркнул армянский лидер.

Пашинян также уточнил, что публичные высказывания и официальная корреспонденция имеют схожий характер, и он не видит противоречий в позициях сторон.

Добавим, что ранее Владимир Путин, выступая на ВЭФ, подтвердил постоянный контакт с армянским премьером и наличие детального письма от Никола Пашиняна о текущей политической обстановке.

Азербайджан начал “антитеррористическую операцию” в Нагорном Карабахе

19 сентября Баку объявил о начала “антитеррористической операции” на территории Нагорного Карабаха.

Главная миссия этой операции, согласно официальным заявлениям представителей Азербайджана – восстановление конституционного порядка на данной территории.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило свою позицию по этому вопросу, акцентируя внимание на необходимости полного вывода армянских военных сил из региона. Только при соблюдении этого условия, по мнению МИД Азербайджана, можно рассчитывать на установление долгожданного мира в Нагорном Карабахе.

Позиция Армении

Официальные лица несколько раз в течение 19 сентября заявляли, что никаких подразделений ВС Армении на территории Нагорного Карабаха нет. Также в МИД Армении призвали Россию урегулировать конфликт, начавшийся в регионе.

Одновременно с этим в стране начались массовые протесты, призывающие остановить конфликт. Отдельные группы в ходе протеста стали требовать отставки Никола Пашиняна.

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