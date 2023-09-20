Никол Пашинян рассказал о содержании недавнего письма, отправленного президенту России Владимиру Путину, подтвердив непрекращающийся диалог между двумя лидерами.

Премьер-министр Армении Пашинян подтвердил наличие официального письма, направленного президенту России Владимиру Путину, в котором он описывает свою позицию по актуальным вопросам двусторонних отношений. О существовании данного письма Пашинян рассказал в ходе общения с прессой после участия в выборах Совета старейшин Еревана.

“Мои телефонные разговоры с президентом России и суть письменного обращения во многом совпадают”, – подчеркнул армянский лидер.

Пашинян также уточнил, что публичные высказывания и официальная корреспонденция имеют схожий характер, и он не видит противоречий в позициях сторон.

Добавим, что ранее Владимир Путин, выступая на ВЭФ, подтвердил постоянный контакт с армянским премьером и наличие детального письма от Никола Пашиняна о текущей политической обстановке.

Азербайджан начал “антитеррористическую операцию” в Нагорном Карабахе