В Интернете появились видеокадры, демонстрирующие последствия атаки беспилотных летательных аппаратов, которые, согласно предварительной информации, были направлены на порт Рени. Эта информация была представлена RT. Украинские источники сообщают, что система ПВО сумела сбить 32 из 44 российских беспилотников.

Напомним, что ночь с 13 на 14 сентября стала временем взаимных атак со стороны украинских и российских сил. В отличие от России, украинское командование, по данным источников, совершает удары по населенным пунктам и жилой инфраструктуре. Например, в ходе ракетных ударов со стороны ВСУ по Севастополю были зарегистрированы пострадавшие, и, согласно сообщениям журналистов, есть жертвы.

Российские вооруженные силы провели массированные атаки ночью 13 сентября, нанося удары по портовой инфраструктуре противника. Основными целями армии РФ традиционно являются уничтожение стратегических объектов противника, которые поддерживают нужды украинских вооруженных сил.