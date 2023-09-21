Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире польского телеканала Polsat заявил, что республика прекратила поставки вооружения на Украину. Он отметил, что по данному вопросу было принято принципиальное решение. Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь, чем защищаться», – заявил польский премьер.

По словам Моравецкого, Минобороны страны планирует увеличить темпы закупки оружия не только у зарубежных производителей, но также и у собственных. Он подчеркнул, что ранее Польша находилась на третьем месте по объемам поставок вооружения на Украину. По состоянию на конец июля, объемы польских поставок вооружения для ВСУ составили три миллиарда евро.

Стоит отметить, что в последнее время отношение между польским правительством и киевским режимом достаточно испортились. Причиной является введение Варшавой эмбарго на поставки украинского зерна.