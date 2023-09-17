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Российские силы нанесли результативный ракетный удар по цехам бронетанкового завода в Харькове, где осуществлялся ремонт военной техники ВС Украины. Также в результате ракетного удара был поражен сортировочный железнодорожный узел. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию от своих харьковских соратников.

Сообщается, что в первой половине дня 16 сентября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли результативный ракетный удар по военно-промышленной инфраструктуре города Харьков. Несколько прилетов было зафиксировано по ремонтным цехам бронетанкового завода. Также мощные взрывы прозвучали на территории сортировочного узла железной дороги.

При этом местные жители сообщают о звуках вторичной детонации на местах прилета, что свидетельствует о хранении в данных местах военной техники и боеприпасов к ней. По словам Лебедева, участники харьковского подполья фиксируют точные места скопления бронетехники ВС Украины для нанесения ракетных ударов.

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