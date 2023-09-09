Родственники погибшего бойца из частной военной компании “Вагнер” добились эксгумации его тела. После его смерти его похоронили на аллее славы военных частных военных компаний в Свердловской области. Однако родственники 23-летнего Дениса не хотели, чтобы его могила была далеко от его родной земли.

Денис не служил в армии, а попал в тюрьму за хулиганство, после чего был завербован в частную военную компанию “Вагнер”. Он пробыл на специальной военной операции всего неделю и погиб.

Согласно рассказам его родственников, они узнали о его смерти совершенно случайно, поскольку никто не сообщил им о его гибели. С помощью поиска в интернете по спискам умерших на специальной военной операции, они поняли, что Дениса больше нет среди живых.

Его тело было тайно похоронено на воинском кладбище частной военной компании в Березовском, Свердловской области. Недавно родственники бойца добились эксгумации его тела, чтобы перенести его на малую родину.

Они отмечают, что им повезло, что они успели это сделать до реконструкции кладбища, так как в настоящее время там проводятся работы по установке новых памятников и забетонированию места захоронения.