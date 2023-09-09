Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Родственники погибшего бойца из частной военной компании “Вагнер” добились эксгумации его тела. После его смерти его похоронили на аллее славы военных частных военных компаний в Свердловской области. Однако родственники 23-летнего Дениса не хотели, чтобы его могила была далеко от его родной земли.

Денис не служил в армии, а попал в тюрьму за хулиганство, после чего был завербован в частную военную компанию “Вагнер”. Он пробыл на специальной военной операции всего неделю и погиб.

Согласно рассказам его родственников, они узнали о его смерти совершенно случайно, поскольку никто не сообщил им о его гибели. С помощью поиска в интернете по спискам умерших на специальной военной операции, они поняли, что Дениса больше нет среди живых.

Его тело было тайно похоронено на воинском кладбище частной военной компании в Березовском, Свердловской области. Недавно родственники бойца добились эксгумации его тела, чтобы перенести его на малую родину.

Они отмечают, что им повезло, что они успели это сделать до реконструкции кладбища, так как в настоящее время там проводятся работы по установке новых памятников и забетонированию места захоронения.

Вам может понравиться

Российские пенсионеры с телефонами столкнутся с новыми ограничениями из-за мошенников

С 8 сентября российских пенсионеров, обладающих мобильными телефонами, ожидают ряд ограничений, которые будут введены в ответ на участившиеся случаи телефонного мошенничества. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объяснила суть этих ограничений. По

В Сети появились кадры крупнейшего за последние 20 лет землетрясения в Марокко

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), 9 сентября в 01:11 по московскому времени в Марокко было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой в 6,9 балла. Очаг стихии залегал на глубине в 10

В Минздраве Омска предложили деревенскому фельдшеру ходить в соседский туалет

Министр здравоохранения Омской области предложил фельдшеру, работающему в ФАПе (фельдшерско-акушерском пункте) в деревне Березняки, где отсутствует туалет, пользоваться уборной у соседей. Это стало известно после того, как жительница деревни обратилась