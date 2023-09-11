Во многих группах Сахалина распространяется видео с «пожирающим человека» медведем. Комментаторы предположили, что трагедия произошла около «Карьера Известковый» на Сахалине, однако портал astv.ru выяснил настоящее место съемки – Хабаровский край.

Автор распространяемого в Сети ролика говорит: «Сегодня на Падалях, сразу за Известковым, не доезжая Эльбана, медведь сожрал грибника одного. Один успел убежать, а второго сожрал. Тут и скорая, и менты. Ждут охотников, чтобы его застрелить. Медведь не подпускает – жрёт человека».

Однако оказалось, что данная информация не соответствует действительности. По данным УМВД России по Хабаровскому краю, оперативным службам региона поступили сведения о том, что в Амурском районе на обочине дороги стоит автомобиль, а невдалеке медведь что-то прикапывает.

Хабаровские полицейские сообщили: «На место выехали сотрудники полиции и охотоведы. Медведицу отогнали. Выяснилось, что она охраняла погибшего медвежонка. Его сбил автомобиль, и мать отволокла детёныша с проезжей части. Следов человека рядом с телом медвежонка не обнаружили. Автомобиль, стоявший у дороги, никакого отношения к происшествию не имел. На нём нет никаких следов наезда на животного или повреждений. Установлено, что машина принадлежит дорожным рабочим, её оставили на обочине до происшествия. По данному факту проводится проверка».