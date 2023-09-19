По новому стратегическому документу, Пентагон намерен разрабатывать и размещать новые виды вооружения в космическом пространстве с целью противодействия космическим возможностям таких стран, как Россия и Китай. Информацию об этом сообщает американское издание The Washington Times.

Основной задачей новой стратегии является обеспечение защиты Соединённых Штатов Америки и их объединенных сил, а также защиты союзников и партнеров от враждебного использования космоса противниками, как указано в отчете Пентагона.

Этот стратегический документ также предусматривает усиление мер по радиоэлектронному подавлению и киберзащите, что занимает важное место в планировании военных операций, как подчеркивается в материале.