Пенсионеров предупреждают о новой схеме мошенничества, в которой активно используется запугивание. Преступники, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, звонят пожилым гражданам и сообщают, что их сбережениям угрожает опасность со стороны неизвестных лиц. Они утверждают, что средства необходимо срочно снять с банковской карты и перевести на безопасный счет.

Особенностью этой схемы является запугивание жертв ответственностью, угрозой уголовного дела за разглашение информации о происходящем. В результате многие пожилые люди сразу же соглашаются выполнить указания мошенников и направляются к банкомату.

Однако полиция начала борьбу с этим видом мошенничества. Сотрудники правоохранительных органов останавливают пенсионеров, снимающих крупные суммы денег в банке или пытающихся перевести их через банкомат, и предупреждают их о возможных рисках. Пожилым гражданам рекомендуется не переводить свои деньги мошенникам и сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения мошеннических действий.