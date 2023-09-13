Пару задержали за то, что она занималась сексом в самолете, который следовал из Англии на Ибицу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Любовники решили воспользоваться кабинкой для туалета и провели в ней значительное время, вызывая подозрения у пассажиров. Обеспокоенные путешественники обратились к бортпроводнику, который, смущаясь, начал вскрывать дверь.

По всей видимости, мужчине и женщине не было дела до того факта, что к ним постучались в туалетную кабинку. Они продолжали свои действия даже после того, как дверь была открыта. Мужчина даже попытался закрыть ее снова.

Как результат, по прибытии в аэропорт страстные нарушители были выведены из самолета в сопровождении полицейских.