Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отказ Польши поставлять оружие в Украину может стимулировать других союзников Киева следовать ее примеру, заявляет американское издание Newsweek, ссылаясь на профессора университета Джорджа Мейсона Марка Катца.

Он отмечает: «Обоснование этого решения польского премьер-министра, что Польше якобы самой нужно вооружиться, может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину».

Катц предполагает, что страны, объявляющие о сокращении военной помощи Украине, могут надеяться, что США увеличат продажи им оружия.

Профессор заключает: «Заявление польского премьер-министра о прекращении поставок оружия в Украину представляет собой большую проблему для Украины».

Вам может понравиться

Арменпресс: ВС Азербайджана нарушили режим тишины, открыв стрельбу под Степанакертом

Несмотря на достигнутое между сторонами конфликта соглашение о прекращение огня и начавшиеся сегодня в Елвахе переговоры, в окрестностях Степанакерта слышны автоматные очереди. Об этом в своем материале сообщает «Арменпресс». Сообщается,

Российские ученые создали «сахарные» межзвездные льды в лабораторных условиях

РИА Новости сообщило о создании российскими учеными космических межзвездных льдов в лабораторных условиях. Специалисты Самарского университета, состоящие в международном коллективе, смогли определить, каким образом на стадии «рождения» звезд образуется огромное

Кем был застреленный в Канаде сикх и почему Торонто считает виновником этого Нью-Дели

В понедельник (18 сентября) премьер Канады Трюдо открыто заявил о наличии достоверных подтверждений того, что за убийством «канадского гражданина» в июне 2023-го стояли агенты индийского правительства. Издание National Post выяснило,