Отказ Польши поставлять оружие в Украину может стимулировать других союзников Киева следовать ее примеру, заявляет американское издание Newsweek, ссылаясь на профессора университета Джорджа Мейсона Марка Катца.

Он отмечает: «Обоснование этого решения польского премьер-министра, что Польше якобы самой нужно вооружиться, может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину».

Катц предполагает, что страны, объявляющие о сокращении военной помощи Украине, могут надеяться, что США увеличат продажи им оружия.

Профессор заключает: «Заявление польского премьер-министра о прекращении поставок оружия в Украину представляет собой большую проблему для Украины».