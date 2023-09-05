В зоне специальной военной операции на востоке Украины был уничтожен, по меньшей мере, один из четырнадцати поставленных на Украину британских танков «Челленджер-2» (Challenger 2). Видеозапись, на которой запечатлен поврежденный танк, сначала появилась в украинском сегменте интернета, а затем была опубликована на канале «Рыбарь». Если эта информация подтвердится, это будет первым случаем уничтожения танка «Челленджер-2» в боевых действиях.

Танки «Челленджер-2», в отличие от немецких танков «Леопард”, долго не использовались в украинской военной операции, которая началась 4 июня и продолжается уже три месяца. В этот период было много видео и фотографий горящих немецких «Леопардов», что негативно сказалось на их репутации. Вероятно, танки «Челленджер-2» береглись и не использовались в боях до последнего момента.

На видеозаписи хорошо виден остов горящего танка, который визуально соответствует британскому танку «Челленджер-2». Этот случай может стать первым документированным уничтожением танка этой модели в боевых действиях.