Вооруженные силы Российской Федерации активно применяют беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» в зоне боевых действий для выявления хорошо замаскированных позиций противника. Министерство обороны РФ опубликовало видеосюжет о ежедневной работе операторов российских беспилотников в зоне СВО.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как операторы Западного военного округа ведут воздушную разведку для выявления скрытых позиций противника, а также для визуального контроля уничтожения целей и корректировки огня артиллерии.

По словам операторов БПЛА «Орлан-10», российские разведывательные дроны позволяют выявлять даже хорошо замаскированные позиции вооруженных сил Украины. При этом противник очень часто использует тактику террористических группировок, размещая свои опорные пункты, огневые точки и позиции артиллерии в жилых кварталах. Таким образом, украинские боевики используют гражданское население в качестве «живого щита».