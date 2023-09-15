На отрезке трассы М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем образовалась огромная пробка, растянувшаяся примерно на 5 км. Местные жители публикуют соответствующие видеоролики в социальных сетях, на которых можно оценить масштаб затора.

По данным Управления дорог «Южный Урал», пробка из автомобилей в обе стороны на трассе М-5 образовался по причине ремонтных дорог, связанных с расширением дорожного полотна. На участке автомобильной дороги между 1780 и 1790 километров дорожное полотно будет расширено до четырех полос.

В настоящий момент на месте, где запланировано строительство разворотной петли, осуществляются работы по фрезерованию дорожного покрытия. По этой причине на данном участке трассы организовано реверсивное движение транспорта. В Управлении дорог «Южный Урал» порекомендовали водителям принимать во внимание данный факт при планировании маршрута поездки.

При этом на месте ремонтных работ постоянно присутствуют два экипажа ДПС для обеспечения регулирования дорожного движения.