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Утром 18 сентября в метро Екатеринбурга произошла трагедия – под поезд попала беременная женщина. Пострадавшая с многочисленными травмами была доставлена в 36-ю больницу в очень тяжелом состоянии. В настоящий момент врачи ведут борьбу за ее жизнь. Свидетельства очевидцев, находившихся рядом с местом трагедии, публикует портал e1.ru.

По словам очевидцев, девушка нагнулась вперед в момент, когда к платформе приближался поезд метро, после чего произошла трагедия. Известно, что пострадавшую девушку зовут Елена, ей 39 лет и она находится на третьем месяце беременности.

Женщина, находившаяся рядом с местом трагедии, сообщила: «Я стояла от нее в метрах двух-трех. Когда поезд подъезжал, люди назад отошли немножко. А она в этот момент, когда подходил поезд, наклонилась. Может, что-то поднять или что-то поправить. Как будто она не рассчитала расстояние и ее задело составом. Когда человеку плохо, он так не наклоняется. Или сползает, или падает. И это было не так, что человек хочет убить себя».

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