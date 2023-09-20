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Обновленная версия барражирующего боеприпаса «Ланцет» впервые поразила истребитель ВВС Украины МиГ-29, расположенный в глубоком тылу от линии боевого соприкосновения. Соответствующие кадры поражения цели российским дроном опубликовали авторы Телеграм-канала «Днепровский рубеж».

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как российский ударный дрон поражает украинский истребитель МиГ-29, стоящий на аэродроме. Примечательно, что объективный контроль поражения цели осуществляет разведывательный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Российской Федерации.

При этом раньше российские ударные дроны «Ланцет» массово уничтожали бронетехнику, комплексы ПВО и артиллерийские установки на линии боевого соприкосновения. Опубликованное видео является первым подтверждённым фактом уничтожения самолета противника российским беспилотником «Ланцет» с улучшенными характеристиками.

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