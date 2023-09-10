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В Новосибирске на улице Мичурина водитель белого Mercedes GL припарковал свой кроссовер на трамвайных путях, блокируя движение общественного транспорта и вызвав негодование у проезжающих. Машина зарегистрирована на 21-летнего Абубакра Нусратулоевича Р.

По данным сервиса «Контур.Фокус», есть информация о другом человеке с аналогичным именем, занимающемся предпринимательской деятельностью в сфере ресторанов и доставки продуктов питания. По данным официальных ресурсов, у данного лица имеется задолженность, составляющая около 100 тысяч рублей за неоплаченные услуги по вывозу мусора.

Подчеркивается, что водитель белого Mercedes не впервые нарушает правила дорожного движения. Его штрафная история включает в себя шесть неоплаченных штрафов, в частности, за превышение скорости, неправильное использование ремня безопасности и нарушение правил стоянки. Последний штраф был выписан за нарушение правил парковки, вероятно, связанное с припаркованным автомобилем на трамвайных путях, и составил 2000 рублей, с учетом скидки при быстрой оплате — 1000 рублей.

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