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На фестивале Октоберфест в Германии наблюдались активные танцы под композицию «Moskau», что вызвало неоднозначную реакцию со стороны граждан Украины.

Инцидент на популярном немецком фестивале вызвал возмущение у украинцев, о чем сообщает «Царьград». На фестивале, собравшем множество участников, немцы не только танцевали под песню, восхваляющую российскую столицу, но и активно подпевали ей.

Поднимая руки и подпевая слова «Moskau, Moskau, Moskau!» («Москва, Москва, Москва!»), толпа жителей Германии весело проводила время.

Видеозаписи происходящего были размещены в Сети, после чего узнали о событии жители Украины, начавшие выражать свое негодование и оскорблять немцев за проявленное ими лояльное отношение к России и Москве.

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