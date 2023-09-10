На днях, 9 сентября, в городе Дивногорске произошел инцидент, в ходе которого неизвестные молодые парни приставали к 15-летней девочке на площади Строителей. Согласно сообщениям, они просили у девочки ее мобильный телефон, удерживали ее за руки и даже сажали на свои колени.

Этот случай вызвал обеспокоенность в сообществе, и информация о нем была опубликована в группе «Подслушано в Дивногорске» в социальной сети «ВКонтакте».

Полиция также подтвердила получение сообщения о произошедшем инциденте. По данным правоохранительных органов, в ходе дальнейшего расследования стало известно, что одним из парней, пристававших к девочке, оказался 15-летний житель лесосибирского района. Он приехал с родителями в гости к своему дяде.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.