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Американка Мо Кеннеди не по своей воле проверила на прочность работоспособность наушников AirPods Pro, случайно проглотив один из них во время сна. Оказалось, что наушник продолжил работать даже в желудке хозяйки несмотря на воздействие кислоты, призванной расщеплять пищу. Об этом сообщает портал AppleInsider.

По словам девушки, проснувшись около трех часов ночи от неприятного ощущения, выяснилось, что она проглотила один из своих наушников AirPods Pro. Мо Кеннеди в сопровождении своей матери немедленно отправилась в ближайшее отделение неотложной помощи Медицинского центра Ковингтона.

В больнице мама девушки сумела подключиться к наушникам своей дочери, отчетливо услышав звуки из желудка, а также ее смех. При этом медицинские работники, находившиеся рядом, были удивлены способностью наушника AiePods Pro работать в желудочной кислоте.

В результате Мо Кеннеди провели экстренную эндоскопию, чтобы вытащить посторонний предмет из желудка. Докторам удалось извлечь наушник в целости и сохранности, а здоровью девушки больше ничего не угрожало.

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