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27 сентября – один из значимых дней для православных христиан, посвященный Воздвижению Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день также известен как Вздвиженьев день, Воздвиженье, Ставров день, Капустницы или Третьи осенины. Согласно народным приметам, события этого дня могут давать предположения о скором приходе зимы и погодных условиях.

Если утренние заморозки на Воздвиженье, то это может предвещать наступление ранней зимы.

Теплая погода в этот день может свидетельствовать о продолжительном теплом периоде.

Северный ветер на Третьи осенины может предвещать долгое и теплое лето.

Западный ветер в этот день может быть признаком плохой погоды.

Эти погодные приметы являются частью народных наблюдений и традиций, характерных для данного времени года.

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