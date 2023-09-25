Все новое – это хорошо забытое старое, гласит поговорка. Ее можно применить буквально к любым сферам, включая и оформление интерьеров, и используемые в них декоративные и функциональные элементы. Напольные часы, которые предлагает приобрести на сайте http://deccon.ru, помимо основной своей функции, способны выступать в качестве эффектной детали в дизайнерском оформлении помещения.

Изготовление напольных часов под заказ

На странице https://deccon.ru/ представлены напольные механические и кварцевые часы. Компания предлагает широкое разнообразие вариантов этих устройств для любого интерьера, а также осуществляет изготовление часов под заказ под собственным брендом Columbus.

Напольные часы от этого бренда обладают сразу несколькими преимуществами:

немецкий механизм Hermle-W0271, обеспечивающий точность хода часов. Он имеет гиревой привод и завод на 8 дней. При необходимости бой, который осуществляется каждый час, можно отключить. Механизм оснащен автоматической корректировкой равномерности хода, из-за чего часы никогда не спешат и не отстают;

возможность заказать корпус в любом дизайнерском исполнении. Это позволяет сделать часы частью классического интерьера либо вписать их в такие стили, как барокко, модерн, ампир, в современные стилевые решения;

высокое качество материалов корпуса. Он изготавливается из твердых пород древесины, которая обрабатывается антисептическими и антикоррозийными составами для длительной эксплуатации. Также корпуса изготавливаются из металла или не отличимого по внешнему виду от натурального дерева шпонированного МДФ. Последний вариант применяется для изготовления бюджетных решений;

приятный на слух и мелодичный звук боя часов, отсутствие во время работы каких-либо посторонних звуков и скрипов.

Помимо механических, производитель изготавливает и кварцевые напольные часы. Они работают от элементов питания, которых хватает на несколько месяцев бесперебойного функционирования, имеют дополнительные опции – выбор мелодий, наличие полок за дверцей из стекла для сувениров или каких-либо бытовых мелочей.

Преимущества сотрудничества с профессионалами

Компания «Decor Concept» работает на рынке с 1998 года. Она имеет собственное производство, что позволяет любую модель представленных в каталоге напольных, настенных или настольных часов изменить в соответствии с пожеланиями заказчика.

Имеется возможность заказать понравившийся вариант в любом другом цвете, изменить его декоративное оформление. Также предоставляются услуги дизайнера, который помогает подобрать часы под стиль конкретного интерьера.

На сайте компании всегда можно связаться с менеджером, который проконсультирует по вопросам подбора часов, расскажет о вариантах доставки заказа в любой город России.