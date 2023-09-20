Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приняло решение о прекращении огня. Об этом сообщает портал «Новости Армении» со ссылкой на заявление аппарата президента Арцаха.

Как сообщает информационный центр НКР, договоренность о полном прекращении огня удалось достигнуть благодаря посредничеству командования миротворческого контингента ВС России, размещенного в Нагорном Карабахе. Боевые действия были прекращены, начиная с 13:00 20 сентября.

Сторонам удалось договориться не только о прекращении огня, а также о выводе оставшихся на территории республики подразделений Вооруженных сил Армении, дислоцируемых в зоне размещения российского военного контингента, и полного разоружения сил обороны Нагорного Карабаха. С территории НГР также должна быть выведена вся тяжелая военная техника и другие вооружения с целью утилизации.

Напомним, что омбудсмен НГР заявил о семерых убитых гражданских в результате обстрела территории республики военнослужащими Азербайджана.