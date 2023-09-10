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В Нижнем Тагиле случился инцидент, в котором сотрудник полиции угрожал избить подростка из-за конфликта, связанного с девушкой. Местный житель обратился в правоохранительные органы и сообщил, что полицейский угрожал избить его сына. Причиной конфликта была ссора 14-летнего мальчика с девочкой, которая пошла жаловаться на него в полицию, сообщает Е1.

Сотрудник полиции связался с подростком через социальные сети и организовал встречу, на которой явился с другом и с двумя автомобилями. Возникшая ситуация была напряженной, и друг подростка решил защитить своего приятеля, попытавшись узнать, что происходит. Полицейский проявил агрессивное поведение.

В городском отделе полиции заявили, что проводится внутреннее расследование инцидента с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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