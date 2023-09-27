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В России возобновились продажи популярных бюджетных седанов Chevrolet Cobalt сразу в нескольких крупных городах, включая Санкт-Петербург, Москву, Азнакаев, Ижевск, Нижнекамск и другие. При этом стоимость автомобиля от 1 469 000 до 1 699 900 рублей делает его прямым конкурентом отечественной модели от АвтоВАЗа Lada Vesta NG.

Автомобиль Chevrolet Cobalt узбекской сборки хорошо знаком российским гражданам. Машину предлагают в трех комплектациях LT, LS и LTS. В любом из исполнений, под капотом седана будет 1,5-литровый бензиновый двигатель на 106 лошадиных сил. При этом покупатель может выбрать механическую или автоматическую коробку переключения передач.

В базовую комплектацию машины входит две подушки безопасности, противотуманные фары, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, передние стеклоподъемники, 14-дюймовые штампованные колесные диски с колпаками, электронные системы ABS+EBD, магнитола с поддержкой Bluetooth, а также подогрев передних кресел.

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