Технологический гигант Apple представил новую линейку флагманских смартфонов под именем iPhone 15. Версия Pro этой серии получила несколько интересных обновлений, особенно в контексте мобильного гейминга.

Теперь владельцы новых iPhone 15 Pro и Pro Max смогут наслаждаться полноценными и крупными игровыми релизами, такими как Resident Evil, Death Stranding и даже предстоящая Assassins Creed: Mirage. Этот список планируется дополнять в будущем. Кроме того, добавлена поддержка технологии трассировки лучей.

Корпус версий Pro и Pro Max будет изготовлен из титана, что сделает их более легкими по сравнению с предыдущими моделями. Pro Max также получит камеру с пятикратным оптическим увеличением.

Более молодые версии iPhone 15 будут доступны в пяти разных цветах и оснащены экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма. Они будут оборудованы основной камерой на 48 МП и новыми процессорами A16 и A17, которые потребляют меньше энергии. Apple утверждает, что одного заряда батареи будет достаточно на целый день использования.

Экраны у новых моделей будут иметь узкие рамки и керамическое покрытие для дополнительной защиты от механических повреждений. Кроме того, они будут поддерживать функцию Dynamic Island.