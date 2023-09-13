Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Технологический гигант Apple представил новую линейку флагманских смартфонов под именем iPhone 15. Версия Pro этой серии получила несколько интересных обновлений, особенно в контексте мобильного гейминга.

Теперь владельцы новых iPhone 15 Pro и Pro Max смогут наслаждаться полноценными и крупными игровыми релизами, такими как Resident Evil, Death Stranding и даже предстоящая Assassins Creed: Mirage. Этот список планируется дополнять в будущем. Кроме того, добавлена поддержка технологии трассировки лучей.

Корпус версий Pro и Pro Max будет изготовлен из титана, что сделает их более легкими по сравнению с предыдущими моделями. Pro Max также получит камеру с пятикратным оптическим увеличением.

Более молодые версии iPhone 15 будут доступны в пяти разных цветах и оснащены экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма. Они будут оборудованы основной камерой на 48 МП и новыми процессорами A16 и A17, которые потребляют меньше энергии. Apple утверждает, что одного заряда батареи будет достаточно на целый день использования.

Экраны у новых моделей будут иметь узкие рамки и керамическое покрытие для дополнительной защиты от механических повреждений. Кроме того, они будут поддерживать функцию Dynamic Island.

Вам может понравиться

Российские разработчики создали нейросеть, способную предотвращать кражи в магазинах

Искусственный интеллект научили распознавать потенциальных воров среди посетителей магазинов для предотвращения краж. Об этом российские разработчики из компании «Айти Групп 42» рассказали в беседе с «Известиями». Авторы программного обеспечения рассказали,

Титановый iPhone и новый порт для зарядки: что ждать от презентации Apple

Apple готовится к презентации 12 сентября, на которой будет представлена линейка iPhone 15. Важные обновления включают смену разъема для зарядки с Lightning на USB-C под давлением Евросоюза. Важно заметить, что

Что такое FPV-дроны и для чего они необходимы

FPV-дрон – это беспилотный летательный аппарат, позволяющий оператору видеть происходящее от первого лица. Сегодня данный тип беспилотников активно применяется в различных сферах, начиная от развлекательных моментов и заканчивая военными операциями.